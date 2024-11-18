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Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом ПА ОБСЕ

Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом ПА ОБСЕ Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом и специальным представителем ПА ОБСЕ по изменению климата Пере Жоаном Понсом.
Милли Меджлис
18 ноября 2024 г. 19:06
Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом ПА ОБСЕ

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с вице-президентом и специальным представителем ПА ОБСЕ по изменению климата Пере Жоаном Понсом.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, на встрече обсуждались успешная организация COP29 и парламентской встречи, а также проведенные в ходе этих мероприятий дискуссии.

Было отмечено, что все страны подвергаются воздействию изменения климата, и что борьба с этим вызовом требует общих усилий и вовлечения всех сторон. Собеседники уверенно заявили, что COP29 приведет к принятию важных решений, которые позволят эффективно бороться с изменением климата. Была отмечена существенная роль парламентов в решении проблем, связанных с изменением климата.

Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ поздравил Азербайджан с успешным проведением такого важного мероприятия. По его мнению, глобальный подход к вопросам изменения климата должен измениться, и внимание к этой области должно быть усилено. Он выразил уверенность, что решения, принятые на COP29, приведут к важным результатам для всего мира.

В ходе беседы Гафарова рассказала гостю о реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана проектах в области зеленой энергетики, и о проектах "умных городов" и "умных сел". По ее словам, Азербайджан включил зеленую повестку в свои национальные программы развития и реализует проекты по возобновляемой энергетике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоATƏT PA-nın vitse-prezidenti: İqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələlərə qlobal yanaşma dəyişməlidir

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