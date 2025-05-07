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Сахиба Гафарова встретилась с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном

Сахиба Гафарова встретилась с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита встретилась с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.
Милли Меджлис
7 мая 2025 г. 21:27
Сахиба Гафарова встретилась с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита встретилась с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщает Report, Мухаммед бин Заид Аль Нахайян выразил уверенность, что этот визит внесет вклад в дальнейшее расширение межпарламентских связей.

Спикер Сахиба Гафарова выразила благодарность за оказанное высокое гостеприимство и передала приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент ОАЗ попросил передать его приветствия президенту Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы было отмечено тесное сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ в политической, экономической и других сферах, а также широкие возможности для дальнейшего расширения этих связей.

Стороны подчеркнули, что активный политический диалог и регулярные контакты между главами государств играют очень важную роль в развитии сотрудничества. Последовательная реализация государственными структурами стратегических направлений, определенных главами двух государств, позволила развивать связи в различных областях, и отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень стратегического партнерства. Было отмечено, что под успешным руководством лидеров двух стран в двусторонних отношениях достигнут большой успех.

На встрече была выражена удовлетворенность успешным развитием связей между парламентами как важным направлением межгосударственного сотрудничества. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что это ее первый визит в Объединенные Арабские Эмираты в качестве председателя Милли Меджлиса и проинформировала о переговорах, которые она провела в рамках визита. Отметив значение подписанного накануне Меморандума о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным национальным советом Объединенных Арабских Эмиратов, она сказала, что этот документ позволит еще более расширить сотрудничество между сторонами.

Также было доведено до внимания, что парламенты успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций. Члены парламента поддерживают тесные связи и поддерживают друг друга в таких организациях, как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Организации исламского сотрудничества, Азиатская парламентская ассамблея и особенно Парламентская сеть Движения неприсоединения, созданная по инициативе Президента Азербайджана.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнул, что отношения между парламентами занимают видное место в системе межгосударственных отношений. Было отмечено, что углубление сотрудничества в этой области служит дальнейшему сближению наших народов.

В ходе беседы была подчеркнута важность взаимодействия и в гуманитарной сфере, отмечено, что дальнейшее развитие связей в области образования, науки, культуры, продолжение культурных мероприятий на взаимной основе, сотрудничество между городами и регионами – это инициативы, которые могут еще больше сблизить наши народы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova BƏƏ Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan ilə görüşüb

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