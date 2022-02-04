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Сахиба Гафарова встретилась с президентом Литвы

Сахиба Гафарова встретилась с президентом Литвы 4 февраля в рамках официального визита в Литву председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом этой страны Гинатасом Науседой.
Милли Меджлис
4 февраля 2022 г. 17:47
Сахиба Гафарова встретилась с президентом Литвы

4 февраля в рамках официального визита в Литву председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом этой страны Гинатасом Науседой.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отметив заинтересованность своей страны в обеспечении мира и безопасности в регионе, Г.Науседа выразил поддержку Литвы принципу территориальной целостности стран.

С.Гафарова отметила, что взаимные визиты президентов двух стран имеют особое значение в развитии отношений между Азербайджаном и Литвой, и подчеркнула, что подписанные в ходе этих визитов документы подняли отношения между нашими странами на новый уровень.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим интересующим стороны темам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Litva Prezidenti ilə görüşüb

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