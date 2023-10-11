Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Румынии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Румынию встретилась с премьер-министром этой страны Ион-Марчелом Чолаку.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Румынию встретилась с премьер-министром этой страны Ион-Марчелом Чолаку.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече премьер-министр Румынии говорил о важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза.

По его словам, существуют хорошие возможности для укрепления транспортного сообщения между Черным и Каспийским морями. Ион-Марчел Чолаку отметил важность проектов в области "зеленой" энергетики, заявив, что в настоящее время Европа испытывает серьезную потребность в "зеленой" энергии, и вопрос его экспорта из Азербайджана имеет большое значение.

В свою очередь спикер ММ Сахиба Гафарова отметила, что отношения между двумя странами находятся на хорошем уровне, растет товарооборот. Кроме того, имеется огромный потенциал для расширения сотрудничества в различных областях.

На встрече было отмечено, что одним из основных направлений сотрудничества между двумя странами является энергетическое сотрудничество.