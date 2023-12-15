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Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Королевства Марокко

Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Королевства Марокко Установленные Арменией мины являются самым большим препятствием на пути к восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.
Милли Меджлис
15 декабря 2023 г. 20:47
Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Королевства Марокко

Установленные Арменией мины являются самым большим препятствием на пути к восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 15 декабря на встрече с премьер-министром Королевства Марокко Азизом Аханушем.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Марокко успешно сотрудничают в рамках международных организаций и демонстрируют солидарность. Наши страны поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета. В частности, было отмечено активное участие Марокко в Движении неприсоединения и работе Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече были высказаны мысли о важности дальнейшего развития экономических связей между двумя странами. Также были обсуждены пути развития сотрудничества между Азербайджаном и Марокко в транспортной, туристической, сельскохозяйственной и других сферах, отмечена необходимость интенсификации экономических связей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Mərakeşin Baş nazirini Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

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