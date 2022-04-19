Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Грузии

В рамках официального визита в Грузию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

В рамках официального визита в Грузию председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, И.Гарибашвили отметил, что высоко оценивают развитие отношений стратегического партнерства, дружественных связей между странами.

По его словам, основа для достижения азербайджано-грузинских отношений уровня стратегического партнерства была заложена великими лидерами наших народов Гейдаром Алиевым и Эдуардом Шеварднадзе. Говоря о важности развития межпарламентских связей, Гарибашвили отметил, что взаимные визиты делегаций еще больше укрепляют двусторонние связи. Он отметил важность продолжения совместных проектов, реализуемых двумя странами.

Говоря о значении связей в экономической сфере, С.Гафарова подчеркнула, что в настоящее время между Азербайджаном и Грузией подписаны многочисленные документы, охватывающие политическую, экономическую, торговую, гуманитарную и другие сферы. Гафарова с удовлетворением отметила, что совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству также эффективно работает, создает широкие возможности для дальнейшего углубления связей в экономической сфере.

На встрече С.Гафарова также рассказала об освобождении Азербайджаном исконных земель от армянской оккупации, продолжавшейся 30 лет, и восстановлении территориальной целостности в ходе 44-дневной Отечественной войны.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим вопросам.