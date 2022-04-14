Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Албании

14 апреля Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с премьер-министром Албании Эди Рамой.

14 апреля Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Как передает Report, приветствуя гостя, спикер Милли Меджлиса сказала, что визит стал показателем тесных дружественных отношений между Азербайджаном и Албанией и доказал готовность наших стран развивать отношения во всех сферах.

Сахиба Гафарова выразила уверенность, что визит придаст новый импульс дальнейшему укреплению и расширению отношений. Она подчеркнула, что в следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, и послы многое делают для углубления отношений между двумя странами.

"Албания придает большое значение развитию отношений с Азербайджанской Республикой. В нашей стране высоко оценили освобождение азербайджанских территорий", - заявил премьер-министр Албании Эди Рама во время встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Гость поделился своим мнением о важности сотрудничества между парламентами в сфере законодательства и обмена опытом. Он подчеркнул, что Албания как непостоянный член Совета Безопасности ООН всегда поддерживала Азербайджан.

Премьер-министр выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут и впредь развиваться.

Во время беседы обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече также присутствовали глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Албанией Этибар Алиев, посол Азербайджана в Греции и Албании Анар Гусейнов и иные официальные лица.