О нас
Аудио новости

Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Албании

Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Албании 14 апреля Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с премьер-министром Албании Эди Рамой.
Милли Меджлис
14 апреля 2022 г. 22:14
Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Албании

14 апреля Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с премьер-министром Албании Эди Рамой.

Как передает Report, приветствуя гостя, спикер Милли Меджлиса сказала, что визит стал показателем тесных дружественных отношений между Азербайджаном и Албанией и доказал готовность наших стран развивать отношения во всех сферах.

Сахиба Гафарова выразила уверенность, что визит придаст новый импульс дальнейшему укреплению и расширению отношений. Она подчеркнула, что в следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами, и послы многое делают для углубления отношений между двумя странами.

"Албания придает большое значение развитию отношений с Азербайджанской Республикой. В нашей стране высоко оценили освобождение азербайджанских территорий", - заявил премьер-министр Албании Эди Рама во время встречи со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Гость поделился своим мнением о важности сотрудничества между парламентами в сфере законодательства и обмена опытом. Он подчеркнул, что Албания как непостоянный член Совета Безопасности ООН всегда поддерживала Азербайджан.

Премьер-министр выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут и впредь развиваться.

Во время беседы обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече также присутствовали глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, глава рабочей группы по межпарламентским связям с Албанией Этибар Алиев, посол Азербайджана в Греции и Албании Анар Гусейнов и иные официальные лица.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Albaniyanın Baş naziri ilə görüşüb

Другие новости из категории

Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше
Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше
14 апреля 2022 г. 15:31
Джаваншира Фейзиева отстранят от руководства рабочей группы
Джаваншира Фейзиева отстранят от руководства рабочей группы
14 апреля 2022 г. 14:41
В Азербайджане вносятся поправки в статью о невозвращении из-за границы средств в инвалюте
В Азербайджане вносятся поправки в статью о невозвращении из-за границы средств в инвалюте
12 апреля 2022 г. 14:13
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 15 апреля
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 15 апреля
12 апреля 2022 г. 13:57
Председатель АПБА о запрете России на ввоз азербайджанских помидоров
Председатель АПБА о запрете России на ввоз азербайджанских помидоров
12 апреля 2022 г. 13:41
Милли Меджлис принял законопроект О продовольственной безопасности во втором чтении
Милли Меджлис принял законопроект "О продовольственной безопасности" во втором чтении
12 апреля 2022 г. 13:26
Гошгар Техмезли: AQTA будет лишь регулирующим органом
Гошгар Техмезли: AQTA будет лишь регулирующим органом
12 апреля 2022 г. 13:23
Ввозимое в Азербайджан для учений Кавказский орел оборудование освобождается от налогов
Ввозимое в Азербайджан для учений "Кавказский орел" оборудование освобождается от налогов
12 апреля 2022 г. 12:27
Талех Кязимов: Обещаю выполнять поручения главы государства с высоким профессионализмом
Талех Кязимов: Обещаю выполнять поручения главы государства с высоким профессионализмом
12 апреля 2022 г. 12:21
Парламент Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях спецназа
Парламент Азербайджана ратифицировал меморандум об учениях спецназа
12 апреля 2022 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi