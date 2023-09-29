Сахиба Гафарова встретилась с председателем Верховной Рады Украины

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между нашими странами и парламентами. Было отмечено, что отношения между нашими странами и народами имеют богатую историю.

В ходе встречи было отмечено тесное сотрудничество Азербайджана и Украины как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, подчеркнуто важность взаимной поддержки в вопросах территориальной целостности, суверенитета.

Была выражена благодарность нашей стране за гуманитарную помощь, которую Азербайджан направил Украине, что было расценено как показатель дружественных отношений.

Было отмечено, что отношения между нашими странами успешно продолжаются и на уровне законодательных органов. Деятельность межпарламентских групп дружбы между Азербайджаном и Украиной служит мостом для углубления сотрудничества в этой области. Взаимные визиты членов групп дружбы позволяют развивать отношения, обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес.