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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России В ходе рабочего визита в Республику Казахстан Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Алматы с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.
Милли Меджлис
29 марта 2022 г. 22:27
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России

В ходе рабочего визита в Республику Казахстан Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Алматы с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как передает Report со ссылкой на Управление по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, состоялся обмен мыслями о текущем состоянии и перспективах межпарламентских связей как одного из важных составляющих азербайджано-русских взаимоотношений. Лидеры парламентов отозвались с похвалой о деятельности групп дружбы, действующих и в Милли Меджлисе, и в Федеральном собрании, а также о работе постоянной двусторонней межпарламентской комиссии.

Предметом обсуждения во время беседы стали и гуманитарные связи двух стран, к которым Гафарова и Матвиенко обратились с учетом связующей роли, которые возглавляемые ими парламенты играют между двумя народами. С удовлетворением было отмечено текущее положение дел в сфере гуманитарного сотрудничества, с указанием важности проектов, реализуемых в ней. Проведение Дней азербайджанской культуры в России, а также организация 1-го Форума молодежных инициатив России и Азербайджана полезны для укрепления связей между людьми, заметили спикеры.

Рассматривались и экономические и торговые отношения, с упоминанием роста взаимного товарооборота на 16% с превышением 3 млрд долларов США на конец прошлого года, что является весьма значительным показателем. Далее, спикеры парламентов затронули важность сотрудничества в инвестиционных операциях, транспортной, туристической, сельскохозяйственной и иных сферах.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri ilə görüşüb

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