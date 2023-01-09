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Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Ирана

Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Ирана Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, пребывающая в Анталье с рабочим визитом для участия в 13-м пленуме Азиатской Парламентской Ассамблеи, 9-го января беседовала с председателем иранского Исламского консультативного совета Мохаммад-Багером Галибаф
Милли Меджлис
9 января 2023 г. 21:15
Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Ирана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, пребывающая в Анталье с рабочим визитом для участия в 13-м пленуме Азиатской Парламентской Ассамблеи, 9-го января беседовала с председателем иранского Исламского консультативного совета Мохаммад-Багером Галибафом.

Как передает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, беседа коснулась актуальных вопросов двусторонней повестки дня, постконфликтной ситуации в регионе и вопросов, представляющих взаимный интерес. Сахиба Гафарова рассказала об инициативах Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе, и развитию сотрудничества.

Стороны также обсудили текущее состояние двусторонних межпарламентских связей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova İran İslam Şurası Məclisinin sədri ilə görüşüb

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