Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Ирана

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, пребывающая в Анталье с рабочим визитом для участия в 13-м пленуме Азиатской Парламентской Ассамблеи, 9-го января беседовала с председателем иранского Исламского консультативного совета Мохаммад-Багером Галибаф

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, пребывающая в Анталье с рабочим визитом для участия в 13-м пленуме Азиатской Парламентской Ассамблеи, 9-го января беседовала с председателем иранского Исламского консультативного совета Мохаммад-Багером Галибафом.

Как передает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, беседа коснулась актуальных вопросов двусторонней повестки дня, постконфликтной ситуации в регионе и вопросов, представляющих взаимный интерес. Сахиба Гафарова рассказала об инициативах Азербайджана по обеспечению мира и безопасности в регионе, и развитию сотрудничества.

Стороны также обсудили текущее состояние двусторонних межпарламентских связей.