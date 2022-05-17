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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей парламента Таджикистана

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей парламента Таджикистана Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 17 мая встретилась с председателем Палаты представителей Высшего Собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, находящимся с визитом в Азербайджане.
Милли Меджлис
17 мая 2022 г. 22:40
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей парламента Таджикистана

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 17 мая встретилась с председателем Палаты представителей Высшего Собрания Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода, находящимся с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

С.Гафарова высоко оценила визит председателя Палаты представителей Высшего Собрания Таджикистана для участия в третьей Общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС).

Было отмечено, что участие наших делегаций в подобных международных мероприятиях очень важно с точки зрения обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Она отметила, что схожесть культурных устоев азербайджанского и таджикского народов является надёжным залогом развития их взаимоотношений, подчеркнув древнюю историю азербайджано-таджикской дружбы. Председатель Милли Меджлиса также сказала, что Азербайджан нацелен на дальнейшее развитие связей с Таджикистаном в различных сферах. Визиты на высоком уровне с обеих сторон и подписанные двусторонние документы упрочивают фундамент для дальнейшего развития отношений между двумя государствами.

Как отметила С.Гафарова, сегодня имеются прекрасные возможности для ещё большего расширения взаимодействия в экономической и культурной областях между двумя странами.

Председатель Палаты представителей Высшего Собрания Махмадтоир Зокирзода поблагодарил за приглашение к участию в третьей Общей конференции ПА ОЭС, оказанное гостеприимство и отметил организацию на высоком уровне мероприятия.

По его словам, Таджикистан нацелен на расширение не только политических, но и экономических, культурных связей с Азербайджаном, и активизация взаимосвязей в межпарламентском измерении может послужить достижению этой цели.

Стороны обсудили такие темы, как нынешнее состояние и перспективы расширения межпарламентских связей и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Tacikistan Ali Məclisinin Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

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