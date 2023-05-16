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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Марокко

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Марокко Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Марокко Рашидом Талби Эль-Алами.
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 20:42
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Марокко

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты представителей Марокко Рашидом Талби Эль-Алами.

Как сообщает Report, Сахиба Гафарова поблагодарила гостя за участие в специальном заседании парламента Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Сахиба Гафарова высоко оценила активное участие Марокко в работе парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она рассказала о важном и положительном влиянии парламентских связей на развитие отношений между нашими странами, подчеркнула важность сотрудничества в этом направлении групп дружбы, совместной деятельности наших парламентариев в международных организациях.

Рашид Талби Эль-Алами в свою очередь поблагодарил за приглашение на специальное заседание, посвященное 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и оказанное высокое гостеприимство.

На встрече стороны выразили взаимную поддержку территориальной целостности друг друга.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Mərakeş Nümayəndələr Palatasının sədri ilə görüşüb

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