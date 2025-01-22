Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты депутатов Италии Лоренцо Фонтаной

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Италию встретилась с председателем Палаты депутатов (нижняя палата парламента) этой страны Лоренцо Фонтаной.

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Италию встретилась с председателем Палаты депутатов (нижняя палата парламента) этой страны Лоренцо Фонтаной.

Как сообщает Report , на встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между странами и парламентами.

Тепло приветствуя спикера Милли Меджлиса, Л.Фонтана выразил уверенность, что этот визит внесет вклад в дальнейшее укрепление и расширение связей между парламентами двух стран.

Он отметил важность отношений с Азербайджаном для Италии и выразил удовлетворение развитием связей между парламентами в этой связи. Лоренцо Фонтана заявил, что итальянская сторона придает большое значение отношениям Азербайджана с Европейским Союзом, и Рим готов оказать всяческую поддержку дальнейшему развитию этих отношений. Он выразил удовлетворение развитием Азербайджана как сильной и стабильной страны.

Отметив, что это ее второй официальный визит в Италию, председатель Милли Меджлиса сказала, что это показывает, какое значение наша страна придает отношениям с итальянским парламентом.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что Италия является одним из ближайших партнеров Азербайджана, и отношения между странами, охватывающие многие сферы, развиваются в духе дружбы и сотрудничества.

В ходе беседы была отмечена исключительная роль политических контактов в развитии двусторонних связей, в том числе визитов и встреч на высоком уровне, особенно подчеркнута важность взаимных визитов на уровне президентов в повышении отношений на качественно новый уровень.

На встрече стороны подчеркнули важную роль взаимодействия парламентов как одного из факторов, оказывающих существенное и позитивное влияние на двусторонние и многосторонние отношения. Было отмечено, что существует хороший опыт взаимных визитов на уровне межпарламентских групп дружбы и других профильных делегаций. Наряду с визитами представителей Милли Меджлиса в Италию, итальянские парламентарии участвовали во многих важных мероприятиях, проводимых в нашей стране. Также была отмечена важность совместной деятельности групп дружбы в углублении отношений между законодательными органами, подчеркнуто, что они играют роль моста между парламентами посредством регулярных контактов, диалога и обмена мнениями.

В ходе беседы было отмечено большое значение связей в области образования, науки и культуры, подчеркнуто, что такое сотрудничество способствует укреплению связей между странами и контактов между людьми. В этом контексте была подчеркнута важность ряда культурных проектов, реализуемых Азербайджаном, в частности Фондом Гейдара Алиева в Италии.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова пригласила председателя Палаты депутатов Лоренцо Фонтану посетить Азербайджан. Приглашение было с удовольствием принято.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе о ситуации в регионе и более широкой географии.