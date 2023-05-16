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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии Председатель парламента Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии Владимиром Орличем, который прибыл в Азербайджан для участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара А
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 20:25
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии

Председатель парламента Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии Владимиром Орличем, который прибыл в Азербайджан для участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, Сахиба Гафарова поблагодарила коллегу за участие в специальном заседании.

На встрече было отмечено, что стратегическое партнерство, дружеские отношения между Азербайджаном и Сербией успешно развиваются.

Азербайджан и Сербия взаимно поддерживают друг друга в таких принципиальных вопросах, как территориальная целостность и суверенитет стран, как в рамках международных организаций, так и в двустороннем формате.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Serbiya Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

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