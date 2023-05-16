Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии

Председатель парламента Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии Владимиром Орличем, который прибыл в Азербайджан для участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара А

Председатель парламента Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Сербии Владимиром Орличем, который прибыл в Азербайджан для участия в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, Сахиба Гафарова поблагодарила коллегу за участие в специальном заседании.

На встрече было отмечено, что стратегическое партнерство, дружеские отношения между Азербайджаном и Сербией успешно развиваются.

Азербайджан и Сербия взаимно поддерживают друг друга в таких принципиальных вопросах, как территориальная целостность и суверенитет стран, как в рамках международных организаций, так и в двустороннем формате.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.