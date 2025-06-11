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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра в Астане

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра в Астане Сахиба Гафарова встретилась с председателем Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра в Астане
Милли Меджлис
11 июня 2025 г. 20:40
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра в Астане

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась в Астане с председателем Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зией Озтюрклером в рамках XIV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Тюркских Государств.

Как сообщает Report, на встрече З.Озтюрклер поблагодарил Азербайджан, в частности президента Ильхама Алиева, за поддержку ТРСК.

Он выразил удовлетворение участием в XIV пленарном заседании ТюркПА как части тюркского мира, подчеркнув, что ее успешная деятельность под председательством Милли Меджлиса Азербайджана способствует дальнейшему укреплению организации и ее позиции на мировой арене.

В ходе беседы С.Гафарова отметила усилия, направленные на объединение тюркского мира, подчеркнув, что активное сотрудничество в рамках ТюркПА способствует дальнейшему углублению межпарламентских связей.

Спикер также отметила, что укрепление тюркского мира и дальнейшее расширение связей с тюркскими государствами является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана, и обратила внимание на высказывания и шаги президента Ильхама Алиева в этом отношении.

На встрече была отмечена важность сотрудничества и взаимодействия парламентских групп дружбы.

В ходе беседы было отмечено значение XIV пленарного заседания Парламентской Ассамблеи и обсуждаемых на нем вопросов для будущей деятельности организации. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Astanada Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti Məclisinin sədri ilə görüşüb

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