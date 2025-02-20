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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Исламского консультативного совета Ирана

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Исламского консультативного совета Ирана Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багером Галибафом, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Милли Меджлис
20 февраля 2025 г. 10:13
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Исламского консультативного совета Ирана

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багером Галибафом, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в 15-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было отмечено, что народы Азербайджана и Ирана разделяют общие исторические, религиозные и культурные ценности, что составляет основу сегодняшних отношений между нашими странами и является хорошим фундаментом для их дальнейшего расширения.

Стороны также рассмотрели возможности и перспективы, существующие на сегодняшний день в регионе Южного Кавказа. В этой связи была отмечена важность формата сотрудничества "3+3", созданного по инициативе Азербайджана.

Галибаф выразил полную поддержку Ираном платформы "3+3" и уверенность в том, что этот формат будет способствовать миру и стабильности в регионе, а также развитию политико-экономического сотрудничества.

На встрече также особо подчеркивалась важность транспортных связей в регионе, включая транспортный коридор Север-Юг и дорожное соединение, которое свяжет Восточный Зангезур с Нахчываном.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova İran parlamentinin sədri ilə görüşüb

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