Сахиба Гафарова встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провела встречу с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провела встречу с председателем Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем.

Как сообщает Report, Гобаш выразил уверенность, что визит С.Гафаровй внесет вклад в двусторонние межпарламентские отношения.

Он подчеркнул, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, и выразил удовлетворение достигнутыми результатами, особенно в области экономического сотрудничества.

Сахиба Гафарова поблагодарила за гостеприимство и отметила, что это ее первый визит в ОАЭ в качестве председателя парламента. Она подчеркнула роль взаимных визитов и диалога на высоком уровне в укреплении стратегического партнерства.

Была отмечена значимость сотрудничества в рамках международных организаций, таких как ООН, ОИС, Движение неприсоединения. Спикер предоставила информацию о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, и выразила признательность за участие парламентариев ОАЭ в ее мероприятиях.

Стороны отметили значимость взаимодействия между парламентами, в том числе работу групп дружбы, регулярные взаимные визиты и участие в международных мероприятиях.