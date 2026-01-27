Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Сахиба Гафарова встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ

    Милли Меджлис
    • 27 января, 2026
    • 15:57
    Сахиба Гафарова встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ

    Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе рабочего визита в ОАЭ провела встречу с председателем Федерального национального совета Эмиратов Саром Гобашем.

    Как сообщает Report, на встрече была отмечена динамика и высокий уровень стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, основанного на исторических, культурных и религиозных связях.

    Подчеркнута роль лидеров двух стран в дальнейшем углублении двусторонних отношений.

    Сахиба Гафарова напомнила о присуждении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву международной Премии Заида за человеческое братство, отметив, что это решение было высоко оценено в азербайджанском обществе.

    Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы межпарламентского сотрудничества, рост взаимных визитов и контактов, а также успешное взаимодействие в рамках международных парламентских организаций.

    Сахиба Гафарова ОАЭ Милли Меджлис
    Sahibə Qafarova BƏƏ-dən olan həmkarı ilə parlamentlərarası əlaqələri müzakirə edib
    Azerbaijani Parliament speaker meets with Chairman of UAE Federal National Council

