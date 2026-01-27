Сахиба Гафарова встретилась с председателем Федерального национального совета ОАЭ
- 27 января, 2026
- 15:57
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе рабочего визита в ОАЭ провела встречу с председателем Федерального национального совета Эмиратов Саром Гобашем.
Как сообщает Report, на встрече была отмечена динамика и высокий уровень стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, основанного на исторических, культурных и религиозных связях.
Подчеркнута роль лидеров двух стран в дальнейшем углублении двусторонних отношений.
Сахиба Гафарова напомнила о присуждении президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву международной Премии Заида за человеческое братство, отметив, что это решение было высоко оценено в азербайджанском обществе.
Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы межпарламентского сотрудничества, рост взаимных визитов и контактов, а также успешное взаимодействие в рамках международных парламентских организаций.