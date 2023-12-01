Сахиба Гафарова встретилась с председателем Бундестага Германии

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Бундестага Германии Бербель Бас.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Бундестага Германии Бербель Бас.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель Бундестага выразила уверенность в том, что официальный визит Сахибы Гафаровой в Германию положительно скажется на дальнейшем расширении двусторонних связей.

Гафарова в свою очередь отметила, что Азербайджан заинтересован в развитии связей и взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, о масштабной реконструкции, проводимой на освобожденных от оккупации территориях, о реализуемых проектах по возобновляемым источникам энергии. Было отмечено, что Германия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.