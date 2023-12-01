О нас

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Бундестага Германии

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Бундестага Германии Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Бундестага Германии Бербель Бас.
Милли Меджлис
1 декабря 2023 г. 12:51
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Бундестага Германии

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Бундестага Германии Бербель Бас.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель Бундестага выразила уверенность в том, что официальный визит Сахибы Гафаровой в Германию положительно скажется на дальнейшем расширении двусторонних связей.

Гафарова в свою очередь отметила, что Азербайджан заинтересован в развитии связей и взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, о масштабной реконструкции, проводимой на освобожденных от оккупации территориях, о реализуемых проектах по возобновляемым источникам энергии. Было отмечено, что Германия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Almaniya Bundestaqının sədrinə Azərbaycanın Ermənistanla sülhə hazır olduğunu bildirib

Другие новости из категории

Самед Сеидов примет участие в заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Риме
Самед Сеидов примет участие в заседании Мониторингового комитета ПАСЕ в Риме
1 декабря 2023 г. 11:59
Начинается заседание Комитета Милли Меджлиса, в повестку вошли 15 вопросов
Начинается заседание Комитета Милли Меджлиса, в повестку вошли 15 вопросов
1 декабря 2023 г. 11:30
Председатель Милли Меджлиса встретилась с членами азербайджано-германского форума
Председатель Милли Меджлиса встретилась с членами азербайджано-германского форума
30 ноября 2023 г. 19:53
Милли Меджлис осудил отчеты Комитета по международным отношениям Европарламента
Милли Меджлис осудил отчеты Комитета по международным отношениям Европарламента
30 ноября 2023 г. 19:51
Сахиба Гафарова находится с визитом в Германии
ФотоСахиба Гафарова находится с визитом в Германии
30 ноября 2023 г. 19:30
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Рахман Мамедов: За последние два года доходы муниципалитетов Баку увеличились на 58%
Рахман Мамедов: За последние два года доходы муниципалитетов Баку увеличились на 58%
30 ноября 2023 г. 12:36
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева
30 ноября 2023 г. 11:35
В Азербайджане предлагается включить искусственное оплодотворение в пакет услуг ОМС
В Азербайджане предлагается включить искусственное оплодотворение в пакет услуг ОМС
29 ноября 2023 г. 17:48
Депутаты Милли Меджлиса отправятся в Россию
Депутаты Милли Меджлиса отправятся в Россию
29 ноября 2023 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi