Сахиба Гафарова встретилась с председателем арабского парламента

14 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в стране председателем арабского парламента Аделем Бин Абдулом Рахманом Аль-Асуми.

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 14 мая встретилась с находящимся с визитом в стране председателем арабского парламента Аделем Бин Абдулом Рахманом Аль-Асуми.

Об этом Report сообщили в отделе печати и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

Спикер С.Гафарова проинформировала гостя о специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, которое состоится 16 мая и будет посвящено 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Отметив важность всестороннего расширения связей Азербайджана с арабскими странами, в том числе развития сотрудничества с Лигой арабских государств, председатель Милли Меджлиса отметила, что основа отношений Азербайджана с арабскими странами была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, и это взаимодействие в настоящее время успешно продолжается под руководством президента Ильхама Алиева.

Спикер отметила особую заинтересованность азербайджанского парламента в развитии сотрудничества с законодательным органом Лиги арабских государств - Арабским парламентом. Она напомнила о встречах с Аделем бин Абдул Рахманом Аль-Асуми в столице Испании Мадриде в 2021 году и столице Египта Каире в феврале этого года, о подписании Меморандума о взаимопонимании касательно сотрудничества между Арабским парламентом и Парламентской сетью Движения неприсоединения.

Выразив благодарность за приглашение и оказанное высокое гостеприимство, председатель Арабского парламента Адель бин Абдул Рахман Аль-Асуми отметил, что возглавляемая им организация придает большое значение связям с Милли Меджлисом Азербайджана, а государства-члены арабского парламента наладили успешные связи с Азербайджаном.