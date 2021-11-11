Сахиба Гафарова встретилась с главой межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан

11 ноября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан, членом Палаты общин парламента Великобритании Бобом Блэкменом.

11 ноября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан, членом Палаты общин парламента Великобритании Бобом Блэкменом.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

С.Гафарова отметила, что отношения между двумя странами в настоящее время успешно развиваются. Она заявила, что Великобритания является одной из первых стран, признавших государственную независимость Азербайджана, и в следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами.

Выразив благодарность за искреннюю встречу, руководитель межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен передал поздравления в связи с годовщиной Победы нашей страны в 44-дневной Отечественной войне. Он отметил, что с восстановлением территориальной целостности Азербайджана на Южном Кавказе возникла новая геополитическая реальность. Боб Блэкмен подчеркнул о заинтересованности своей страны в обеспечении постоянного мира и безопасности в регионе.

Выступившие на встрече члены Палаты общин британского парламента лорд Джон Кликлуни и Дэвид Дугуид рассказали о развитии отношений между нашими странами и парламентами.

Во встрече приняли участие председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов и другие официальные лица.

Напомним, что парламентская делегация во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Бобом Блэкменом посетила освобожденные от оккупации города Шуша и Физули.