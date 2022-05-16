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Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ПА ОЭС

Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ПА ОЭС Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане для участия в третьей общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) генсеком организации Таиром Хусейном.
Милли Меджлис
16 мая 2022 г. 18:09
Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ПА ОЭС

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане для участия в третьей общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС) генсеком организации Таиром Хусейном.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер С.Гафарова отметила, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ПА ОЭС. По ее словам, Азербайджан заинтересован в усилении деятельности ПА ОЭС и расширении двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами-членами.

Выразив благодарность за встречу и оказанное гостеприимство, генсек ПА ОЭС высоко оценил работу, проделанную Милли Меджлисом по организации конференции. Он выразил удовлетворение нынешним уровнем связей между Азербайджаном и возглавляемой им организацией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova İƏTPA-nın Baş katibi ilə görüşüb

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