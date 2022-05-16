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Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ОЭС

Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ОЭС 16 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.
Милли Меджлис
16 мая 2022 г. 20:38
Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ОЭС

16 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер отметила, что в этом году исполняется 30-я годовщина членства Азербайджана в организации, и что на протяжении этих лет стороны успешно сотрудничали.

Хусрав Нозири выразил благодарность за встречу и оказанное гостеприимство. Он подчеркнул, что Азербайджан является одним из активных членов ОЭС, а также высоко оценил работу Милли Меджлиса по организации третьей общей конференции Парламентской ассамблеи ОЭС.

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Версия на английском языке Speaker of Azerbaijani Parliament meets with ECO Secretary-General 
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

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