Сахиба Гафарова встретилась с генсеком ОЭС

16 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

16 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер отметила, что в этом году исполняется 30-я годовщина членства Азербайджана в организации, и что на протяжении этих лет стороны успешно сотрудничали.

Хусрав Нозири выразил благодарность за встречу и оказанное гостеприимство. Он подчеркнул, что Азербайджан является одним из активных членов ОЭС, а также высоко оценил работу Милли Меджлиса по организации третьей общей конференции Парламентской ассамблеи ОЭС.