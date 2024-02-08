Сахиба Гафарова встретилась с делегациями парламента Турции и ТюркПА

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречи с делегациями парламента Турции и Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА), прибывшими в Азербайджан для наблюдения за президентскими выборами.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречи с делегациями парламента Турции и Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА), прибывшими в Азербайджан для наблюдения за президентскими выборами.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, Сахиба Гафарова назвала данные выборы историческим событием для азербайджанского народа.

По словам Гафаровой, все наблюдатели единогласны в мнении, что президентские выборы прошли прозрачно, демократично, в соответствии с нормами и принципами.

Члены наблюдательных миссий поздравили азербайджанский народ с успешным проведением президентских выборов и отметили значимость данных выборов для Азербайджана.