Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия

11 января председатель Милли Меджлиса (МММ) Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия во главе с руководителем группы дружбы по межпарламентским связям между Саудовской Аравией и Азербайджаном Файезом Бин Абду

11 января председатель Милли Меджлиса (МММ) Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Меджлиса аш-Шура Королевства Саудовская Аравия во главе с руководителем группы дружбы по межпарламентским связям между Саудовской Аравией и Азербайджаном Файезом Бин Абдуллахом Аш-Шехри.

Об этом сообщает Report со ссылкой на MM.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что наша страна придает особое значение развитию отношений с Королевством Саудовская Аравия и расширению сотрудничества в различных сферах.

Выразив благодарность за искреннее гостеприимство, Файез бин Абдулла Аш-Шехри отметил, что его страна придает большое значение развитию связей с Азербайджаном и углублению сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних отношений, межпарламентских контактов, отношений дружбы и сотрудничества, продвижении экономических отношений, торговых связей, новых возможностях сотрудничества в инвестиционной сфере и других вопросах, представляющих взаимный интерес.