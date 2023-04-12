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Сахиба Гафарова встретилась с действующим председателем ОБСЕ

Сахиба Гафарова встретилась с действующим председателем ОБСЕ Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся в Азербайджане с визитом министром иностранных дел Республики Северная Македония, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.
Милли Меджлис
12 апреля 2023 г. 16:05
Сахиба Гафарова встретилась с действующим председателем ОБСЕ

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся в Азербайджане с визитом министром иностранных дел Республики Северная Македония, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе встречи С.Гафарова сообщила, что конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен, в регионе начался этап постконфликтного восстановления, реконструкции и реинтеграции. Она отметила, что в результате вчерашней провокации Армении погибли три азербайджанских военнослужащих, что является наглядным показателем деструктивной позиции Армении.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что азербайджанская делегация принимает активное участие в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Министр иностранных дел Северной Македонии, действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи поделился впечатлениями от встреч и переговоров с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. По его словам, такие визиты помогают пересмотреть состояние отношений и лучше понять реальное положение дел.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə görüşüb

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