Сахиба Гафарова: Восстановление коммуникаций внесет большой вклад в развитие региона

10 марта спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла грузинскую делегацию во главе с министром юстиции Рати Брегадзе.

10 марта спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла грузинскую делегацию во главе с министром юстиции Рати Брегадзе.

Как сообщает Report, поприветствовав гостей, спикер отметила, что отношения между соседними и дружественными странами - Азербайджаном и Грузией насчитывают многовековую историю.

Отмечалось наличие широких возможностей для расширения двустороннего сотрудничества. Было подчеркнуто, что меморандум, подписанный сегодня между министерствами юстиции двух стран, также способствует дальнейшему развитию двусторонних связей.

Спикер отметила, что Грузия активно вовлечена в крупные международные проекты, осуществляемые Азербайджаном.

Говоря об отношениях между парламентами двух стран, Сахиба Гафарова отметила, что законодательные органы играют особую роль в развитии азербайджано-грузинских отношений. На встрече спикер Милли Меджлиса проинформировала грузинскую делегацию о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, отметив, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, освободив земли, удерживаемые Арменией под оккупацией около 30 лет.

Спикер подчеркнула, что армянские оккупанты разграбляли недра азербайджанской земли, уничтожали достояние нашего народа, разрушали города и села. Сахиба Гафарова также проинформировала гостей о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях. Спикер парламента отметила, что восстановление коммуникаций внесет большой вклад в развитие всего региона.

Выразив признательность за теплую встречу, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе поделился впечатлениями об Азербайджане, подчеркнул важность таких визитов с точки зрения обмена опытом.