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Сахиба Гафарова: Весь мир увидел мощь Азербайджанской армии

Сахиба Гафарова: Весь мир увидел мощь Азербайджанской армии Сегодня Азербайджанская армия занимает достойное место среди сильнейших армий мира. Весь мир увидел, на что способны Вооруженные Силы Азербайджана.
Милли Меджлис
5 ноября 2021 г. 11:37
Сахиба Гафарова: Весь мир увидел мощь Азербайджанской армии
Сахиба Гафарова

Сегодня Азербайджанская армия занимает достойное место среди сильнейших армий мира. Весь мир увидел, на что способны Вооруженные Силы Азербайджана.

Как передает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на сегодняшнем пленарном заседании.

По ее словам, сегодня боевая тактика Азербайджанской армии изучается во многих военных школах ведущих стран мира: "Враг не выдержал натиска нашей армии. Ценой собственной крови азербайджанские солдаты прогнали врага прочь с наших исторических земель. Сегодня флаг Азербайджана гордо развевается в Карабахе и Восточном Зангезуре. В то же время сегодня на освобожденных территориях идут работы по реконструкции, восстановлению и строительству. Уверенно заявляем, что Карабах и Восточный Зангезур превратятся в один из красивейших уголков Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “Azərbaycan Ordusunun nəyə qadir olduğunu bütün dünya gördü”

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