Сахиба Гафарова: В регионе сложились благоприятные условия для мирной повестки

В настоящее время в регионе сложились благоприятные условия для мирной повестки.

В настоящее время в регионе Южного Кавказа сложились благоприятные условия для мирной повестки.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая в Бишкеке на 56-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Спикер отметила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил о поддержке официальным Баку вопроса нормализации отношений с Ереваном.

Гафарова подчеркнула, что сегодня Азербайджан активно продолжает широкомасштабные восстановительные и строительные работы в Карабахском регионе. В рамках реализации программы "Великое возвращение" бывшие вынужденные переселенцы уже вернулись в Лачын и Физули, а также в ряд сел на освобожденных территориях, сказала она.

Председатель парламента добавила, что к концу 2026 года в Карабах и Восточный Зангезур планируется переселить более 140 тыс. бывших вынужденных переселенцев.