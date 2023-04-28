Сахиба Гафарова: В этом году на восстановление освобожденных территорий будет выделено 1,7 млрд долларов

В этом году на реконструкцию освобожденных территорий будет выделено 1,7 млрд долларов

В этом году на восстановление освобожденных территорий Азербайджана будет выделено 1,7 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила во время выступления на 12-м пленарном заседании TÜRKPA на тему "Парламентская дипломатия для более справедливого мира: энергия, миграция, продовольствие“.

По ее словам, масштабные строительные работы, начатые сразу после освобождения земель Азербайджана от оккупации Армении, продолжаются быстрыми темпами.

"В 2021-2022 годах на эти работы было потрачено около 4 млрд долларов США. В этом году на реконструкцию будет выделено не менее 1,7 млрд долларов США", - отметила спикер.