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Сахиба Гафарова: В этом году на восстановление освобожденных территорий будет выделено 1,7 млрд долларов

Сахиба Гафарова: В этом году на восстановление освобожденных территорий будет выделено 1,7 млрд долларов В этом году на реконструкцию освобожденных территорий будет выделено 1,7 млрд долларов
Милли Меджлис
28 апреля 2023 г. 19:06
Сахиба Гафарова: В этом году на восстановление освобожденных территорий будет выделено 1,7 млрд долларов

В этом году на восстановление освобожденных территорий Азербайджана будет выделено 1,7 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила во время выступления на 12-м пленарном заседании TÜRKPA на тему "Парламентская дипломатия для более справедливого мира: энергия, миграция, продовольствие“.

По ее словам, масштабные строительные работы, начатые сразу после освобождения земель Азербайджана от оккупации Армении, продолжаются быстрыми темпами.

"В 2021-2022 годах на эти работы было потрачено около 4 млрд долларов США. В этом году на реконструкцию будет выделено не менее 1,7 млрд долларов США", - отметила спикер.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Bu il azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərinə 1,7 milyard dollar ayrılacaq"

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