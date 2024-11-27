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Сахиба Гафарова: В Азербайджане многое делается в сфере социальной защиты населения

Сахиба Гафарова: В Азербайджане многое делается в сфере социальной защиты населения 12:05
Милли Меджлис
27 ноября 2024 г. 12:42
Сахиба Гафарова: В Азербайджане многое делается в сфере социальной защиты населения

В Азербайджане проведена и продолжает вестись большая работа в сфере социальной защиты населения, поэтому не стоит зацикливаться на мелочах и поднимать маловажные вопросы.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента, комментируя поднятые депутатами вопросы о социальных проблемах.

"Согласно официальной статистике, за последние годы в стране значительно снизился уровень бедности и безработицы, повысились пенсии и социальные пособия. Конечно, все еще остаются проблемы, но депутаты вместо того, чтобы критиковать, должны предлагать пути их решения".

На сегодняшнем заседании депутаты подняли вопросы, связанные с социальными проблемами, в частности о безработице в регионах, проблемах участников Отечественной войны.

Депутат Джейхун Мамедов заявил, что следует проводить различие между участниками Второй Карабахской войны, разделить их на категории по длительности участия в боевых действиях короткое и длительное время. Кроме того, депутат предложил в будущем пересмотреть пенсионный возраст для женщин.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Xırda məsələləri böyütmək lazım deyil"

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