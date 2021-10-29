Сахиба Гафарова: Совместными усилиями Азербайджана и Турции геополитическая панорама региона изменилась

"Путь процветания и созидания Турецкой Республики, начавшийся 98 лет назад под руководством великого Мустафы Кемаля Ататюрка, показал всему миру, на что способен турецкий народ. В частности, в последние годы Турецкая Республика под руководством крупного п

"Путь процветания и созидания Турецкой Республики, начавшийся 98 лет назад под руководством великого Мустафы Кемаля Ататюрка, показал всему миру, на что способен турецкий народ. В частности, в последние годы Турецкая Республика под руководством крупного политического и государственного деятеля тюркского мира Реджепа Тайипа Эрдогана прошла грандиозный путь развития. Общество и государство достигли впечатляющих успехов во всех сферах жизни".

Как передает Report, об этом председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова сказала во время выступления на мероприятии по случаю национального праздника Турецкой Республики.

По ее словам, Турция является одной из могущественных стран по своей политической, экономической, военной мощи: "Этот подъем братской страны искренне радует нас, потому что сила Турции – это сила Азербайджана, сила Азербайджана - это сила Турции".

По словам спикера, победа Азербайджана во II Карабахской войне создала новую реальность в регионе Южного Кавказа: "Сегодня решительно реализуются проекты, меняющие совместными усилиями Азербайджана и Турции геополитическую панораму региона и привносящие в нее новые оттенки. Также можно с гордостью сказать, что посещение в июне этого года президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Шуши, подписание Шушинской декларации о союзнических связях двух стран, а недавно открытие главами государств Физулинского международного аэропорта, закладка в Зангилане фундамента Зангезурского коридора, который теснее свяжет Азербайджан и Турцию, в очередной раз продемонстрировали крепкие узы дружбы и братства наших народов".