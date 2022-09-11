Сахиба Гафарова совершила визит в Таджикистан

Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, прибыла в Таджикистан с официальным визитом.

Парламентская делегация, возглавляемая председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, прибыла в Таджикистан с официальным визитом.

Как сообщили Report в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, помимо прочих официальных лиц в делегацию входят глава рабочей группы парламента по азербайджано-таджикским межпарламентским связям Айдын Мирзазаде и члены этой же группы Азер Бадамов и Анатолий Рафаилов.

В международном аэропорту Душанбе прибывших встречали первый заместитель председателя Маджлиси Милли (Национальный совет, верхняя палата) Маджлиси Оли (Высшее собрание) Таджикистана Раджаббей Ахмедзаде, посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскеров, посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли и др. лица.

В ходе визита предстоят встречи председателя Милли Меджлиса со спикерами верхней и нижней палат Высшего собрания, а также с другими официальными лицами Таджикистана. На встречах будут рассмотрены перспективы развития межпарламентских связей, укрепление сотрудничества и иные вопросы.

Официальный визит в Таджикистан завершится 12 сентября.