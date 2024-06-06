Сахиба Гафарова: Роль тюркских организаций в развитии нашего сотрудничества велика

Роль тюркских организаций в развитии нашего сотрудничества велика.

Роль тюркских организаций в развитии нашего сотрудничества велика.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 13-ом заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

По ее словам, в период председательства Азербайджана в организации межпарламентские отношения продолжат развиваться.

"Несомненно, роль тюркских организаций в развитии нашего сотрудничества велика. С течением времени это сотрудничество только усиливается. Роль парламентов в международном масштабе еще более усиливается и значимость ТЮРКПА в этом процессе велика", - сказала она.