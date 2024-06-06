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Сахиба Гафарова: Роль тюркских организаций в развитии нашего сотрудничества велика

Сахиба Гафарова: Роль тюркских организаций в развитии нашего сотрудничества велика Роль тюркских организаций в развитии нашего сотрудничества велика.
Милли Меджлис
6 июня 2024 г. 15:41
Сахиба Гафарова: Роль тюркских организаций в развитии нашего сотрудничества велика
Сахиба Гафарова

Роль тюркских организаций в развитии нашего сотрудничества велика.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на 13-ом заседании Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА).

По ее словам, в период председательства Азербайджана в организации межпарламентские отношения продолжат развиваться.

"Несомненно, роль тюркских организаций в развитии нашего сотрудничества велика. С течением времени это сотрудничество только усиливается. Роль парламентов в международном масштабе еще более усиливается и значимость ТЮРКПА в этом процессе велика", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: Əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsində türk təşkilatlarının rolu böyükdür

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