Сахиба Гафарова разъяснила суть полемики со спикером парламента Армении

"На мероприятии, посвященном 30-летию Парламентской Ассамблеи СНГ в Казахстане, армянская делегация пыталась выставить все в том свете, будто они предлагают нам мир. Невозможно было не ответить на это. Поэтому я часто просила дать мне слово, чтобы

"На мероприятии, посвященном 30-летию Парламентской Ассамблеи СНГ в Казахстане, армянская делегация пыталась выставить все так, как будто это они предлагают нам мир. Невозможно было не ответить на это. Поэтому я часто просила дать мне слово, чтобы ответить на заявления армян."

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

"Я уточнила, что предложение о мире сделали именно мы. И в этот раз, как и всегда, армяне пытались преподнести ложную информацию. Но у них это не получилось", - сказала Гафарова.