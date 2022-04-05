О нас
Аудио новости

Сахиба Гафарова разъяснила суть полемики со спикером парламента Армении

Сахиба Гафарова разъяснила суть полемики со спикером парламента Армении "На мероприятии, посвященном 30-летию Парламентской Ассамблеи СНГ в Казахстане, армянская делегация пыталась выставить все в том свете, будто они предлагают нам мир. Невозможно было не ответить на это. Поэтому я часто просила дать мне слово, чтобы
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 12:03
Сахиба Гафарова разъяснила суть полемики со спикером парламента Армении

"На мероприятии, посвященном 30-летию Парламентской Ассамблеи СНГ в Казахстане, армянская делегация пыталась выставить все так, как будто это они предлагают нам мир. Невозможно было не ответить на это. Поэтому я часто просила дать мне слово, чтобы ответить на заявления армян."

Как сообщает Report, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента.

"Я уточнила, что предложение о мире сделали именно мы. И в этот раз, как и всегда, армяне пытались преподнести ложную информацию. Но у них это не получилось", - сказала Гафарова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Sahiba Gafarova clarifies essence of her debate with Armenian Parliament Speaker
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Ermənistan parlamentinin sədri ilə mübahisəsinə aydınlıq gətirib

Самое важное

В Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
ФотоВ Баку представлен План действий Совета Европы для Азербайджана до 2025 года
5 апреля 2022 г. 10:22
В связи со взрывом в бакинском ночном клубе задержаны три человека
В связи со взрывом в бакинском ночном клубе задержаны три человека
4 апреля 2022 г. 22:44
Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
Фото Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
4 апреля 2022 г. 17:47
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
ВС Армении подвергли обстрелу Товуз
4 апреля 2022 г. 13:33
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
Эксгумированы останки, найденные в Фаррухе
4 апреля 2022 г. 13:31
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева
4 апреля 2022 г. 10:46
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадал
3 апреля 2022 г. 05:53
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану
2 апреля 2022 г. 22:47
Глава МИД о встрече в Брюсселе: Азербайджан всегда открыт для переговоров
Глава МИД о встрече в Брюсселе: Азербайджан всегда открыт для переговоров
2 апреля 2022 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi