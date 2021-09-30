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Сахиба Гафарова рассказала об обсуждаемых в ходе визита в Иран вопросах

Сахиба Гафарова рассказала об обсуждаемых в ходе визита в Иран вопросах "В ходе визита в Иран я отметила, что Азербайджан, победив в Отечественной войне, восстановил территориальную целостность. Армения на наших оккупированных территориях разрушила наши мечети, культурные памятники и все другие строения, полностью разрушила и
Милли Меджлис
30 сентября 2021 г. 11:56
Сахиба Гафарова рассказала об обсуждаемых в ходе визита в Иран вопросах

"В ходе визита в Иран я отметила, что Азербайджан, победив в Отечественной войне, восстановил территориальную целостность. Армения на наших оккупированных территориях разрушила наши мечети, культурные памятники и все другие строения, полностью разрушила инфраструктуру. Противник даже осквернил наши святыни и мечети".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказала спикер Сахиба Гафарова.

Она сообщила, что 26 февраля 2022 года исполнится 30-я годовщина Ходжалинского геноцида.

"На встречах я подчеркнула, что до сих пор многие государства и международные организации признали Ходжалинский геноцид. С учетом этого я отметила важность уделения внимания этому вопросу в парламенте Ирана", - отметила спикер.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova İrana səfəri zamanı qaldırdığı məsələləri açıqlayıb

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