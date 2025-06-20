Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией парламента Грузии

Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией парламента Грузии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла делегацию парламента Грузии, возглавляемую председателем комитета по секторальной экономике и экономической политике Шотой Берекашвили.

Как сообщает Report, в ходе встречи спикер отметила, что отношения между двумя странами сегодня поднялись до уровня стратегического партнерства, а визиты на высшем и высоком уровне играют важную роль в развитии этих отношений.

В ходе беседы с удовлетворением была подчеркнута совместная деятельность Азербайджана и Грузии в рамках международных организаций, включая постоянную взаимную поддержку и солидарность по вопросам территориальной целостности и суверенитета. Было отмечено, что обе страны успешно сотрудничают в реализации масштабных энергетических и транспортных проектов в регионе.

Говоря о межпарламентских отношениях Азербайджана и Грузии, спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что между законодательными органами существует очень эффективное сотрудничество. Группы дружбы в парламентах обеих стран успешно функционируют, а делегации оказывают взаимную поддержку в международных парламентских организациях.

На встрече была отмечена важность развития отношений между комитетами высших законодательных органов. Помимо двустороннего сотрудничества, обсуждалась значимость успешного трехстороннего формата сотрудничества между комитетами по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Сахиба Гафарова также проинформировала о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Выразив благодарность за теплый прием, Шота Берекашвили поделился впечатлениями о своем визите в Азербайджан и подчеркнул важность отношений между странами.

Гость отметил, что развитие отношений не только обеспечивает безопасность и стабильность в регионе, но и служит благополучию народов.

Берекашвили подчеркнул необходимость дальнейшего развития связей между парламентами, усиления сотрудничества между комитетами, активизации деятельности групп дружбы и поделился своими мыслями о перспективах межпарламентского сотрудничества.