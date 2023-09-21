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Сахиба Гафарова проинформировала участников международной конференции об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Сахиба Гафарова проинформировала участников международной конференции об антитеррористических мероприятиях в Карабахе 19 сентября вооруженные силы Армении, расположенные в Карабахском районе Азербайджана, прибегли к серии крупномасштабных военных провокаций и террористических актов. В ответ на эти провокации Азербайджан начал локальные антитеррористические меропри
Милли Меджлис
21 сентября 2023 г. 12:43
Сахиба Гафарова проинформировала участников международной конференции об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

19 сентября вооруженные силы Армении, незаконно находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, предприняли ряд широкомасштабных военных провокаций и террористических актов. В ответ на эти провокации Азербайджан начал локальные антитеррористические мероприятия в регионе.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила на церемонии открытия проходящего в Баку заседания Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи.

По ее словам, целью этих мероприятий являлось разоружение и вывод подразделений вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, обезвреживание их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности гражданского населения и восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova beynəlxalq konfransın iştirakçılarını Qarabağdakı antiterror tədbirləri barədə məlumatlandırıb

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