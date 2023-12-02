Сахиба Гафарова проинформировала председателя Сената Чехии о военно-политических провокациях Армении

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом.
Как сообщает Report, на встрече спикер рассказала о ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях.
Сахиба Гафарова проинформировала о военно-политических провокациях со стороны Армении и сохраняющейся минной угрозе.
Председатель Сената Чехии отметил важность межпарламентских связей в плане развития отношений между двумя странами. Он заявил, что Азербайджан является дружественной страной для Чехии.
Милош Выстрчил подчеркнул, что высоко ценит энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Чехией. Он также отметил важность увеличения товарооборота между двумя странами.