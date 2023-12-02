О нас

Сахиба Гафарова проинформировала председателя Сената Чехии о военно-политических провокациях Армении

Сахиба Гафарова проинформировала председателя Сената Чехии о военно-политических провокациях Армении Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом. Как сообщает Report, на встрече спикер рассказала о текущей ситуации в регионе, о восстановительных и строительных работах,
Милли Меджлис
2 декабря 2023 г. 14:25
Сахиба Гафарова проинформировала председателя Сената Чехии о военно-политических провокациях Армении

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом.

Как сообщает Report, на встрече спикер рассказала о ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях.

Сахиба Гафарова проинформировала о военно-политических провокациях со стороны Армении и сохраняющейся минной угрозе.

Председатель Сената Чехии отметил важность межпарламентских связей в плане развития отношений между двумя странами. Он заявил, что Азербайджан является дружественной страной для Чехии.

Милош Выстрчил подчеркнул, что высоко ценит энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Чехией. Он также отметил важность увеличения товарооборота между двумя странами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Çexiya Senatının sədrini Ermənistanın hərbi-siyasi təxribatları barədə məlumatlandırıb

Самое важное

Начальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
ФотоНачальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
2 декабря 2023 г. 12:31
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
30 ноября 2023 г. 17:08
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
30 ноября 2023 г. 14:16
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
30 ноября 2023 г. 13:51
Президент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
ФотоПрезидент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
29 ноября 2023 г. 14:18
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
29 ноября 2023 г. 14:00
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
28 ноября 2023 г. 16:31
Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов
Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов
28 ноября 2023 г. 13:20
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
28 ноября 2023 г. 11:46
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
28 ноября 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi