Сахиба Гафарова проинформировала председателя Сената Чехии о военно-политических провокациях Армении

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом. Как сообщает Report, на встрече спикер рассказала о текущей ситуации в регионе, о восстановительных и строительных работах,

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената парламента Чехии Милошем Выстрчилом.

Как сообщает Report, на встрече спикер рассказала о ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях.

Сахиба Гафарова проинформировала о военно-политических провокациях со стороны Армении и сохраняющейся минной угрозе.

Председатель Сената Чехии отметил важность межпарламентских связей в плане развития отношений между двумя странами. Он заявил, что Азербайджан является дружественной страной для Чехии.

Милош Выстрчил подчеркнул, что высоко ценит энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Чехией. Он также отметил важность увеличения товарооборота между двумя странами.