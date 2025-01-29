Сахиба Гафарова проголосовала на муниципальных выборах

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проголосовала на муниципальных выборах.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проголосовала на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, спикер проголосовала на избирательном участке №11 первого Наримановского избирательного округа №19.

За ходом голосования на участке следят местные наблюдатели. С утра здесь отмечается активность избирателей. В списках зарегистрированы 1 482 избирателя.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.