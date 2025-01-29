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Сахиба Гафарова проголосовала на муниципальных выборах

Сахиба Гафарова проголосовала на муниципальных выборах Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проголосовала на муниципальных выборах.
Милли Меджлис
29 января 2025 г. 12:02
Сахиба Гафарова проголосовала на муниципальных выборах

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проголосовала на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, спикер проголосовала на избирательном участке №11 первого Наримановского избирательного округа №19.

За ходом голосования на участке следят местные наблюдатели. С утра здесь отмечается активность избирателей. В списках зарегистрированы 1 482 избирателя.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

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