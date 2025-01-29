Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проголосовала на муниципальных выборах.
Как сообщает Report, спикер проголосовала на избирательном участке №11 первого Наримановского избирательного округа №19.
За ходом голосования на участке следят местные наблюдатели. С утра здесь отмечается активность избирателей. В списках зарегистрированы 1 482 избирателя.
Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.
По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.