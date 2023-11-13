Сахиба Гафарова: Проект бюджета отражает положительные тенденции в жизни страны

Проект государственного бюджета на 2024 год отражает положительные тенденции, наблюдаемые в жизни страны. Из года в год растут как доходы, так и расходы госбюджета

Проект государственного бюджета на 2024 год отражает положительные тенденции, наблюдаемые в жизни страны. Из года в год растут как доходы, так и расходы госбюджета.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на пленарном заседании парламента.

По ее словам, на социальные расходы в проекте бюджета следующего года предусмотрены средства, на 1 млрд 35 млн манатов превышающие показатель бюджета текущего года, что является проявлением экономического потенциала страны.