О нас

Сахиба Гафарова: Проект бюджета отражает положительные тенденции в жизни страны

Сахиба Гафарова: Проект бюджета отражает положительные тенденции в жизни страны Проект государственного бюджета на 2024 год отражает положительные тенденции, наблюдаемые в жизни страны. Из года в год растут как доходы, так и расходы госбюджета
Милли Меджлис
13 ноября 2023 г. 11:35
Сахиба Гафарова: Проект бюджета отражает положительные тенденции в жизни страны

Проект государственного бюджета на 2024 год отражает положительные тенденции, наблюдаемые в жизни страны. Из года в год растут как доходы, так и расходы госбюджета.

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила в ходе обсуждения проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на пленарном заседании парламента.

По ее словам, на социальные расходы в проекте бюджета следующего года предусмотрены средства, на 1 млрд 35 млн манатов превышающие показатель бюджета текущего года, что является проявлением экономического потенциала страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Gələnilki büdcə layihəsi ölkə həyatındakı müsbət meyilləri özündə əks etdirir"

Самое читаемое

Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi