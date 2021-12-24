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Сахиба Гафарова: Продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана

Сахиба Гафарова: Продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана Продолжаются работы по модернизации Азербайджанской армии.
Милли Меджлис
24 декабря 2021 г. 12:02
Сахиба Гафарова: Продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана
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Продолжаются работы по модернизации Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По ее словам, под руководством Ильхама Алиева планомерно продолжаются работы по модернизации вооруженных сил Азербайджана, повышению боевой и морально-психологической подготовки личного состава: "Под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджанская армия, поставившая врага на колени, в любой момент способна достойно выполнить все возложенные на нее задачи".

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova: Work underway to modernize Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: “Azərbaycan Ordusunun modernləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir”

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