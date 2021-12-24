Сахиба Гафарова: Продолжаются работы по модернизации армии Азербайджана

Продолжаются работы по модернизации Азербайджанской армии.

Продолжаются работы по модернизации Азербайджанской армии.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

По ее словам, под руководством Ильхама Алиева планомерно продолжаются работы по модернизации вооруженных сил Азербайджана, повышению боевой и морально-психологической подготовки личного состава: "Под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджанская армия, поставившая врага на колени, в любой момент способна достойно выполнить все возложенные на нее задачи".