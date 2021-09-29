Сахиба Гафарова призвала парламент Казахстана признать Ходжалинский геноцид

В ходе официального визита председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова призвала парламент Казахстана признать Ходжалинский геноцид.

В ходе официального визита председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова призвала парламент Казахстана признать Ходжалинский геноцид.

Об этом Report сообщили в управлении по связям с общественностью парламента Азербайджана.

Спикер Милли Меджлиса проинформировала своего коллегу о приближающейся 30-летней годовщине Ходжалинского геноцида, отметив, что некоторые международные организации и парламенты многих стран мира признали эту трагедию геноцидом.

В ходе встреч спикер Милли Меджлиса также отметила, что Азербайджан, выиграв 44-дневную Отечественную войну, положил конец 30-летней оккупации своих земель Арменией, и рассказала о масштабных инфраструктурных проектах на освобожденных территориях по восстановлению городов и сел, полностью разрушенных Арменией во время оккупации.

Отметим, что спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также подчеркнула проблему Ходжалинского геноцида во время встречи с Председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.