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Сахиба Гафарова призвала парламент Казахстана признать Ходжалинский геноцид

Сахиба Гафарова призвала парламент Казахстана признать Ходжалинский геноцид В ходе официального визита председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова призвала парламент Казахстана признать Ходжалинский геноцид.
Милли Меджлис
29 сентября 2021 г. 17:45
Сахиба Гафарова призвала парламент Казахстана признать Ходжалинский геноцид

В ходе официального визита председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова призвала парламент Казахстана признать Ходжалинский геноцид.

Об этом Report сообщили в управлении по связям с общественностью парламента Азербайджана.

Спикер Милли Меджлиса проинформировала своего коллегу о приближающейся 30-летней годовщине Ходжалинского геноцида, отметив, что некоторые международные организации и парламенты многих стран мира признали эту трагедию геноцидом.

В ходе встреч спикер Милли Меджлиса также отметила, что Азербайджан, выиграв 44-дневную Отечественную войну, положил конец 30-летней оккупации своих земель Арменией, и рассказала о масштабных инфраструктурных проектах на освобожденных территориях по восстановлению городов и сел, полностью разрушенных Арменией во время оккупации.

Отметим, что спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также подчеркнула проблему Ходжалинского геноцида во время встречи с Председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

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Версия на английском языке Sahiba Gafarova calls on Kazakh parliament to recognize Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Qazaxıstan parlamentini Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb

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