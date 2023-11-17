Сахиба Гафарова приняла участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

В столице Кыргызстана Бишкеке состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В столице Кыргызстана Бишкеке состоялось заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече были обсуждены ряд организационных вопросов и повестка дня.

Заседание завершилось торжественной церемонией награждения.

Сахиба Гафарова награждена орденом "Содружество" Межпарламентской ассамблеи СНГ. Награды также были вручены председателю Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбеку Шакиеву, спикеру парламента Беларуси Наталье Кочановой, некоторым представителям парламентов стран-членов Межпарламентской ассамблеи СНГ.