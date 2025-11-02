Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского музея

    Милли Меджлис
    • 02 ноября, 2025
    • 11:26
    Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского музея

    Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Египет приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского музея.

    Об этом Report сообщили в Отделе прессы и связей с общественностью парламента.

    На мероприятии, в котором приняли участие главы государств, правительств и парламентов различных стран, было зачитано обращение президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси к участникам. Также с приветственной речью выступил премьер-министр этой страны Мустафа Мадбули.

    Церемония открытия продолжилась художественной программы, отражающей египетскую культуру, после чего была представлена выставка самых символичных артефактов музея.

    Отметим, что в музее находятся экспонаты различных периодов египетской цивилизации и более 100 000 экспонатов.

    Египет рабочий визит Сахиба Гафарова
    Фото
    Лента новостей