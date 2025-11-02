Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского музея

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Египет приняла участие в церемонии открытия Большого Египетского музея.

Об этом Report сообщили в Отделе прессы и связей с общественностью парламента.

На мероприятии, в котором приняли участие главы государств, правительств и парламентов различных стран, было зачитано обращение президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси к участникам. Также с приветственной речью выступил премьер-министр этой страны Мустафа Мадбули.

Церемония открытия продолжилась художественной программы, отражающей египетскую культуру, после чего была представлена выставка самых символичных артефактов музея.

Отметим, что в музее находятся экспонаты различных периодов египетской цивилизации и более 100 000 экспонатов.