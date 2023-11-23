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Сахиба Гафарова приняла послов России и Саудовской Аравии

Сахиба Гафарова приняла послов России и Саудовской Аравии Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Российской Федерации в Азербайджане Михаилом Евдокимовым.
Милли Меджлис
23 ноября 2023 г. 20:28
Сахиба Гафарова приняла послов России и Саудовской Аравии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Российской Федерации в Азербайджане Михаилом Евдокимовым.

Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса поздравила Евдокимова с началом дипломатической деятельности в качестве посла в Азербайджане и пожелала ему успехов.

Посол Российской Федерации выразил благодарность за теплую встречу. Он отметил, что между Россией и Азербайджаном динамично развиваются связи во всех сферах, между нашими народами существуют дружественные отношения, и что межпарламентское сотрудничество играет важную роль в расширении этих связей.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития межгосударственного и межпарламентского сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Сахиба Гафарова также встретилась с послом Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Иссамом бин Салехом аль-Джутейли.

Спикер тепло поприветствовала гостя, поздравила его с назначением послом в Азербайджан и пожелала успехов в дальнейшей деятельности.

Было отмечено, что Азербайджанская Республика придает особое значение развитию связей с дружественным и братским Королевством Саудовская Аравия.

На встрече была высоко оценена поддержка Саудовской Аравией территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ нашей страны в рамках международных организаций. Было отмечено, что отказ Саудовской Аравии от установления дипломатических отношений с Арменией из-за оккупации азербайджанских земель является проявлением поддержки, оказанной нашему народу и государству.

Посол Иссам бин Салех аль-Джутейли отметил высокий уровень связей между двумя странами, подчеркнул, что сотрудничество в различных сферах, в том числе между законодательными органами, отвечает интересам наших народов.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanının səfirlərini qəbul edib

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