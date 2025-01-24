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Сахиба Гафарова приняла посла Беларуси в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане

Сахиба Гафарова приняла посла Беларуси в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова в связи с завершением его дипломатической миссии.
Милли Меджлис
24 января 2025 г. 15:53
Сахиба Гафарова приняла посла Беларуси в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает Report, на встрече была отмечена эффективная деятельность Андрея Равкова в укреплении связей между двумя странами.

В ходе беседы подчеркивалось, что отношения между Азербайджаном и Беларусью основываются на принципах дружбы и охватывают все сферы сотрудничества. Стороны отметили важную роль отношений на высоком уровне между президентами двух стран в развитии этих связей и подчеркнули, что регулярные взаимные визиты и политические контакты вносят значительный вклад в развитие сотрудничества.

Также было отмечено успешное взаимодействие Азербайджана и Беларуси в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули, что межпарламентские отношения занимают важное место в двустороннем сотрудничестве. Законодательные органы двух стран активно взаимодействуют как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.

Посол Андрей Равков поблагодарил за внимание и поддержку, оказанные ему в период его работы в Азербайджане, и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

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Версия на английском языке Speaker of Milli Majlis Sahiba Gafarova receives outgoing Ambassador of Belarus
Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova Belarus səfirini qəbul edib

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