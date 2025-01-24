Сахиба Гафарова приняла посла Беларуси в связи с завершением его дипмиссии в Азербайджане

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова в связи с завершением его дипломатической миссии.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает Report, на встрече была отмечена эффективная деятельность Андрея Равкова в укреплении связей между двумя странами.

В ходе беседы подчеркивалось, что отношения между Азербайджаном и Беларусью основываются на принципах дружбы и охватывают все сферы сотрудничества. Стороны отметили важную роль отношений на высоком уровне между президентами двух стран в развитии этих связей и подчеркнули, что регулярные взаимные визиты и политические контакты вносят значительный вклад в развитие сотрудничества.

Также было отмечено успешное взаимодействие Азербайджана и Беларуси в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули, что межпарламентские отношения занимают важное место в двустороннем сотрудничестве. Законодательные органы двух стран активно взаимодействуют как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций.

Посол Андрей Равков поблагодарил за внимание и поддержку, оказанные ему в период его работы в Азербайджане, и выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.