Сахиба Гафарова приняла делегацию Турции в Азиатской парламентской ассамблее

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла делегацию Турции в Азиатской парламентской ассамблее (АПА), находящуюся с визитом в Азербайджане для участия на проходящем в Баку заседании постоянной комитета по социальным и культурным вопросам АПА. Де

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла делегацию Турции в Азиатской парламентской ассамблее (АПА), находящуюся с визитом в Азербайджане для участия на проходящем в Баку заседании постоянной комитета по социальным и культурным вопросам АПА. Делегацию возглавил представитель председателя Азиатской парламентской ассамблеи Абдулкадир Эмин Онен.

Как передает Report, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, отмечено, что эти отношения являются примером для многих стран.

В ходе встречи было отмечено, что две страны поддерживают друг друга на всех площадках. Очередным примером тому является недавнее выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на сессии Генеральной Ассамблее ООН, которое в очередной раз продемонстрировало всему миру, что Турция поддерживает Азербайджан.