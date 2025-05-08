Сахиба Гафарова пригласила спикера парламента Вьетнама посетить Азербайджан

Сахиба Гафарова пригласила спикера парламента Вьетнама посетить Азербайджан

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с находящимся с государственным визитом в Азербайджане Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама (ЦК КПВ) То Ламом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на вьетнамские СМИ.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе при координации парламентов, уделяя особое внимание сотрудничеству в сферах энергетики, образования, сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Спикер парламента передала приглашение председателю Национальной ассамблеи Вьетнама Чан Тхань Ману посетить Азербайджан. В ответ То Лам передал приветствие Чан Тхань Мана и приглашение Гафаровой посетить Вьетнам, которое она с радостью приняла.