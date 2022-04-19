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Сахиба Гафарова прибыла в Грузию с официальным визитом

Сахиба Гафарова прибыла в Грузию с официальным визитом 19 апреля начался официальный визит в Грузию парламентской делегации, возглавляемой председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
Милли Меджлис
19 апреля 2022 г. 13:00
Сахиба Гафарова прибыла в Грузию с официальным визитом

Возглавляемая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой парламентская делегация 19-го апреля посетила монумент Великому лидеру в парке Гейдара Алиева в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, председатель Милли Меджлиса, сопровождаемая депутатами Милли Меджлиса, послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым и другими официальными лицами, возложила венок к монументу Гейдара Алиева и почтила память этой гениальной личности.

Также председатель Милли Меджлиса возложила венок к Монументу героям, воздвигнутому в Тбилиси в память о тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя территориальной целостности Грузии.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Грузии.

12:49

19 апреля начался официальный визит в Грузию парламентской делегации, возглавляемой председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Как сообщает грузинское бюро Report, в международном аэропорту Тбилиси им. Шота Руставели делегацию встречали заместитель председателя грузинского парламента, глава группы дружбы по межпарламентским связям с Азербайджаном Арчил Талаквадзе, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и другие.

На сегодня намечен ряд встреч председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с первыми лицами грузинского государства.

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